AK Parti'den asgari ücrete ara zam açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan milyonların beklediği asgari ücret açıklaması geldi. Hamza Dağ, asgari ücrette ek olarak artış olmasının gündemde bulunmadığını belirterek "Böyle bir çalışma yok" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Dağ, asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını açıkladı.

Hamza Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni vergi paketi açıklaması

Bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkında da konuşan Hamza Dağ, "Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor

Hamza Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor." açıklamasında bulundu.