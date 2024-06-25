Duygu Özgül Kalebayır TikTok’ta 5 yaşındaki kuzenini istismar etti: Savunması pes dedirtti!

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır, 27 bin takipcili hesabında 5 yaşındaki erkek kuzenini istismar ettiği anları paylaştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Duygu Özgül Kalebayır ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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TikTok kullanıcısı Duygu Özgül Kalebayır (24), 27 bin takipçili hesabından 5 yaşındaki kuzeni Ö.H.N'yi istismar ettiği anları yayınladı. Küçük çocuğa "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum, benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim" dediği video infial yarattı.

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre görüntülerle ilgili yapılan ihbar üzerine Kalebayır sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Kalebayır'ın savunması şaşkınlık yarattı.

Kalebayır, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

Kalebayır; "Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Çocuk beni öpüyor seviyor yalıyor anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye valla acıyorum ya da istediğiniz kadar paylaşın.İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın" ifadelerini kullandı.

Tiktok hesabı kapatıldı

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı; "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde açıklamada bulundu.

İddiaları kabul etmedi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından aldığı talimat doğrultusunda Duygu Özgül Kalebayır'ın çekip paylaşmış olduğu videolar ile olarak gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Kalebayır'ın ifadesinden özetle, çekmiş olduğu videodaki iddialarının asılsız olduğunu beyan etti. Çocuğun cinsel istismarı suçundan ifadesi alınan Duygu Özgül Kalebayır, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.