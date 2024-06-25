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Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

İstanbul'un en yoğun metrobüs güzergahlarından olan Yenibosna'da yaya üst geçidinin inşası başlıyor. Yeni üst geçidin inşası 75 gün boyunca devam edecek. İBB bu süre boyunca D-100 karayoluyla yan yolda bir şerit daraltma çalışması gerçekleştirecek.

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İstanbul’daki Yenibosna Metrobüs İstasyonu’nda 75 gün sürecek çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna’daki çalışmaların yarın başlayacağını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.

Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.

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