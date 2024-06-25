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Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın saat 02.00'den itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Söz konusu hava durumunun yarın saat 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

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