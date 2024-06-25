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Teknosa'ya Brandverse Awards'tan 7 farklı ödül

Teknosa'ya Brandverse Awards'tan 7 farklı ödül

Teknosa, Brandverse Awards'tan 7 farklı ödüle layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Marketing Türkiye ve Boomsonar işbirliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards'tan ödül almaya hak kazandı.

3 yıldır üst üste 'Sosyal Medya Veri Analitiği' ana bölümündeki 'Teknoloji Marketleri' kategorisinden ödül alan şirket, bu sene bir kez daha altın ödülün sahibi olurken, Atatürk'ün sesini yapay zeka teknolojisiyle gerçeğe en yakın haliyle üretip, sunduğu 'En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti' projesiyle de 5 ödül kazandı.

Teknosa, 'Sosyal Medya ve Dijital' ana bölümünde 'Sosyal Medyada Yenilikçi Teknoloji Kullanımı' kategorisiyle 'Özel Gün Kampanyası' kategorisinde altın, 'Craft' ana bölümünde 'Cumhuriyetin 100. Yılı İletişim Çalışmaları' kategorisinde altın, 'PR' ana bölümünde 'Cumhuriyetin 100. Yılı İletişim Çalışmaları' kategorisinde gümüş ve 'Medya' ana bölümünde 'Yapay Zeka Çalışmaları' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Teknosa, 'Oyunda Buz Çağı' projesiyle de 'Film' ana bölümü 'Teknoloji Üreticileri' kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Şirket adına ödülleri Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu ile satış ve pazarlama ekipleri aldı.

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