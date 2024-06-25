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A101'e 'Zincir Marketler' kategorisinde altın ödül

A101'e 'Zincir Marketler' kategorisinde altın ödül

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, "Her geçen gün gelişen dijital çağı yakından takip ederek başarılarımızı sürdürmek ve yenilerini eklemek aynı zamanda müşterilerimizi memnun etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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A101, Brandverse Awards'da 'Zincir Marketler' kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle Deloitte Türkiye'nin uzman katkılarıyla gerçekleştirilen Brandverse Awards'da değerlendirme süreci tamamlandı.

Yıl boyunca markaların sosyal medya performanslarını tarafsız ve veriye dayalı olarak değerlendirilmesiyle hazırlanan sosyal medya marka indeksi sonuçlarının katkılarının da dahil olduğu SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri sahiplerini buldu.

Instagram'daki alışveriş kategorisinde 14 milyona yaklaşan takipçi sayısı bulunan A101, sosyal medyada gösterdiği performansla 'Zincir Marketler' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, 'Brandverse Awards'da geçtiğimiz yıllarda da ödül kazanmış bir marka olarak, bu yıl da liderliğimizi sürdürerek tekrar altın düle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Her geçen gün gelişen dijital çağı yakından takip ederek başarılarımızı sürdürmek ve yenilerini eklemek aynı zamanda müşterilerimizi memnun etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm takipçilerimize, ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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