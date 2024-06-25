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Dilan ve Engin Polat'a Banu Parlak davasından tahliye

Dilan ve Engin Polat'a Banu Parlak davasından tahliye

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.

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Geçen yıl Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davası önemli bir gelişmeyle devam etti. Mahkeme, saldırı suçlamalarıyla sebebiyle de tutuklu bulunan Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat hakkında tutuksuz yargılamaya karar verdi.

Güzellik merkezine yapılan silahlı saldırının azmettiricileri olarak suçlanan Polat ailesi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Polat çifti ile hakim karşısında bir araya gelen Banu Parlak, davadan günler sonra şikayetini geri çekmişti. Parlak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır."

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