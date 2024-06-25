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Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu'yu sarı kod ile uyardı. Akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın ertesi güne kadar devam edeceğini ifade eden yetkililer vatandaşlarımızı olası olumsuzluklara karşı önemle uyardı.

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Ordu için meteoroloji Genel Müdürlüğünden sarı kodlu uyarı geldi. Akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışa karşı önlem uyarısı veren yetkililer şiddetli yağışın ertesi güne kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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