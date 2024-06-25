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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadığını belirterek, Rus halkına yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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