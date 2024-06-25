Esenyurt'ta bir sitenin yanındaki boş arazide kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Abone ol
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu. Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.