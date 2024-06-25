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Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı

Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı

İspanya'nın Real Madrid kulübünde forma giyen Nacho, takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki futbolcu, "Buraya 10 yaşında geldim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Hayatımın kulübü Real Madrid'e veda ediyorum." ifadelerini kullandı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez de kulübün teşekkür mesajında, "Akademimize geldiğinden beri Nacho herkese örnek oldu. Herkesin sevgisini, takdirini ve hayranlığını kazandı." dedi.

Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıkan Nacho, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazandı.

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