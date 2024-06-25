BIST 10.727
DOLAR 32,96
EURO 35,32
ALTIN 2.464,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Samsun'da, kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Abone ol

Nurullah Keskin idaresindeki 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu İncesu Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde, aynı yönde seyreden Sezgin Arıcı yönetimindeki 55 AIC 564 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, bariyeri aşarak bir evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Sezgin Arıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor
Foto Galeri Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'dan İsrail'e etnik temizlik tepkisi
Hakan Fidan'dan İsrail'e etnik temizlik tepkisi
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Eskişehir'de hamamda korkunç ölüm!
Eskişehir'de hamamda korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu
Elazığ'da genç Selen'i öldüren Fırat cinayet sonrası 7 katlı binadan atlayarak intihar etti
Elazığ'da genç Selen'i öldüren Fırat cinayet sonrası 7 katlı binadan atlayarak intihar etti
Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü revize etti
Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü revize etti
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya darbe
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya darbe
Dünya Bankası’ndan Merkez Bankası’na çağrı:
Dünya Bankası’ndan Merkez Bankası’na çağrı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "makam aracı" ve "çifte maaş" iddialarına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "makam aracı" ve "çifte maaş" iddialarına yanıt verdi
Jet skiden düşen Kübra'nın cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme
Jet skiden düşen Kübra'nın cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme