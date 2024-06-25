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Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

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Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitiren ev hanımı, hakim olup adalete hizmet etmek istiyor.

Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Biri otizmli, 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (39), 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan büyük oğlu Canberk'in (18) hakkını aramak için eşiyle hukuk mücadelesi başlattı.

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Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Dava sürecinde hak kayıpları yaşadıklarını düşünen Sarkurt, avukatlarının yeterli çabayı göstermediğini düşünerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi.

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Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Sarkurt, büyük bir gayretle çalışarak, fakülteden birincilikle mezun oldu.

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Ev hanımının ilginç hikayesi: Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitirdi! Şimdi hakim olmayı hedefliyor

Yaşı gerekçesiyle önce 3 yıl aktif avukatlık yapması gereken Sarkurt, sonrasında hakimlik sınavını kazanarak hakim olmayı hedefliyor.

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