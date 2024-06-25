CHP lideri Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e teşekkür: Normalleşme dediğimiz budur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Orman yangınının çıkması durumunda nasıl müdahale edilmesi, hangi ekipmanların bulundurulması, ulusal ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarıyla mücadele planına artık bu Meclis el koymalı." dedi. Özel, Bakan Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesine ilişkin ise "Nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur." diye konuştu.

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Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşması öncesinde Osmaniye'nin Dereli köyünden gelen 3 genç kız ile eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'a CHP rozeti takan Özel, "Türkiye'nin en büyük, birbirini ve ülkesini en çok seven, Türkiye'nin en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğunuz için ne kadar sevinsek, ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu ailenin babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonasında madalya kazanan milli sporcular ile Kadın Milli Takımını kutladı; 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubunun son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarı diledi.

Mardin ve Diyarbakır'daki anız yangınlarında vefat eden 15 vatandaşın ailelerine başsağlığı dileyen Özel, CHP heyetinin acılı ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede kendisinin de bölgeyi ve aileleri ziyaret edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının, yangınla ilgili ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını; yangının, anız yakılmasından kaynaklanmadığının ortaya çıktığını öne süren Özel, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve bağımsız kuruluşların raporlarının, elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ın inanılmaz ihmalleri olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

Özel, "Hiçbir tedbirin alınmadığını ve bu yangına DEDAŞ'ın davetiye çıkardığını ifade ediyor raporlar. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan, çiftçilere ait trafoların haczine, elektrik kesintilerine, elektrik altyapının yenilenmemesine kadar sayısız şikayet var." dedi.

Orman yangınları konusunda Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu orman yangınlarının tüm yönleriyle araştırılması lazım. DEDAŞ gibi şirketlerin ve Orman İşletmesinin sorumlulukları, orman mühendislerinin dışlanmasının getirdikleri, orman köylüsü geleneğinin terk edilmesi, ormanları ihaleye veren anlayışın sorgulanması... Orman yangınının çıkması durumunda nasıl müdahale edilmesi, hangi ekipmanların bulundurulması, ulusal ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarıyla mücadele planına artık bu Meclis el koymalı. Önümüzdeki günlerde görüşülecek, oylanacak. Bütün Türkiye ile birlikte AK Parti ve MHP gruplarının, grup başkanvekillerinin gözlerinin içine bakacağız. 'Orman yangınlarını, sebeplerini, mücadele yöntemlerini, çözüm önerilerini araştıralım mı, yoksa bırakalım yansınlar, ölsünler mi?' diye gözünüzün içine bakacağız."

"Tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam"

Özgür Özel, iktidarın 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan enkazın ardından geçen ay büyük ümitlerle tasarruf paketi açıklandığını kaydetti.

Açıklanan tasarruf paketininin 100 milyar liralık olduğunun altını çizen Özel, "Bir yandan 'emekçinin, memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım tasarruf ederiz, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileştirme yapmayalım, tasarrufa ihtiyaç var.' diyorlar ama temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 7 kat yani 350 milyon lira, haberleşme gideri de 150 milyon lira artmış. Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar lira. Yani 100 milyar lira tasarruf edecek olanlar bir ay içinde iki kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler. Bir yıl öncesine göre taşıt kiralama giderleri yüzde 80, kamu binaları kiralama giderleri yüzde 170 artmış. Bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam var." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Merkez Bankasının 800 milyar lira zarar ettiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 1,2 milyar lira verildiğini, kamu-özel işletmelerine üç yılda 675 milyar ödeneceğini ve bütçeden bu yıl sadece faize 1,3 trilyon lira ödeneceğini anlatan CHP Genel Başkanı Özel, "Tarihin en büyük kaynak transferini düşünün. Yoksullardan alıp zengine verdikleri KKM, büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş." diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir"

Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçtiğini belirterek, geçen hafta sonu gittiği Malatya'daki izlenimlerini aktardı.

Depremin üzerinden geçen süreye rağmen Malatya'da vatandaşların hayatlarını konteynerlerde ve çadırlarda sürdürdüğünü, kentte kimsenin yüzünün gülmediğini dile getiren Özel, "Depremin ardından Türkiye'ye bir yılda 650 bin konut sözü verenler, neredeyse 1,5 yılda 79 bin konut yaptılar. Yani 'bir yılda konutlar elinizde' diye oy alanlar bu sözün yüzde 12'sini tuttular. Çok önemli bir kısmı da köy evleridir." dedi.

Depremzedelere yönelik kira yardımı uygulamasının bu ay sona ereceğine dikkati çeken Özel, kira yardımı uygulamasının uzatılması için bu hafta Meclis'te iktidar temsilcileriyle görüşme yapacaklarını bildirdi. Özel, "Eğer 'yok biz kira yardımını uzatmayız' diyorlarsa şunu bilsinler; deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir. Karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Özel, depremzedelerin seslerini duyurmaya devam edeceğini belirterek, depremde yıkılan Antakya'daki Ilgım ve Selim Köse apartmanlarıyla ilgili bilirkişi raporlarının 16 aydır yazılmadığını, Kahramanmaraş'taki Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesiyle ilgili taleplerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Özel, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl yüzde 125 artış ile Avrupa birincisi olduğunu söyledi.

Pandeminin ve küresel krizin dünyanın her yerinde olduğuna işaret eden Özel, bu konuda tüm ülkelerin bir tedbir aldığını ancak Türkiye'de bir tedbir alınmadığını ileri sürdü.

Özel, Avrupa'daki kira artışının en yüksek yüzde 12, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 125 olduğuna dikkati çekerek, "'Kira artışı yüzde 25'i geçemez' diye kira artışına tavan koyan tek ülke biziz. Tavanı takan yok. Yüzde 125 oluyor. Sadece doğru ekonomi politikalarıyla Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 3'te tutmuş. Birileri de çıkıyor yönü batıdan doğuya çeviriyor. Avrupa Birliğine girmek hedefi varken terk edip Şangay İşbirliği Örgütüne geçecek." ifadelerini kullandı.

Ev kiralarına yüzde 20 stopaj getirileceğini ve bu oranın ev sahiplerinden alınacağını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Her ev sahibi olan artık zengin değil. Belki onun kirasıyla geçiniyor. İşsiz, yoksul dünya kadar insan var. Nerede görülmüş stopajı ev sahibinin verdiği? Siz yüzde 20 stopajı getirin. Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 20 bin lira. 24 bin lira olmazsa gelin kardeşinize, burada hesabını bana sorun. Sen stopaja yüzde 20 getirdin mi? 20 binlik evi şöyle kiraya verecek. 20 bin artı stopaj. Türkiye'de stopaj böyle işlemiyor mu? Kim nereye özensiz, göstermelik bir şekilde vergi getiriyorsa aslında yine garibanın sırtına yükü yüklüyor."

"Nezaketi ve devlet adamlığı için Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz"

Özel, bazı basın yayın organlarında yer alan CHP ve AK Parti arasında ortak masa kurulduğu ve program çalışıldığı yönündeki haberlere de değinerek, "Arkadaşlar, çalıştığımız bir tek ortak programımız var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız onun programını çalışıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmenin randevu aşamasındaki, öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur. Şöyle bir siyaset yok. Sanıyorlar ki bir masada oturunca orada koalisyon, ittifak görüşmesi olur. Onun dışında karşı tarafa el bombası atman lazım. Siyaset bu değil. Siyaset hem müzakere hem de mücadele işidir. Doğru bildiğini anlatma işi. Önerme, öneri sunma işi. Düne kadar siz değil miydiniz 'Bu CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor' diyen. CHP sorunu tespit ediyor, somutlaştırıyor, eleştiriyor. Nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyor. Dünkü görüşme, böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı bir görüşmeydi."

Görüşmede, ekonomik krizin sorumlusunun toplumun kırılgan kesimlerinin olmadığını ifade ettiklerini anlatan Özel, ekonomideki krizi emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, çay ve buğday üreticilerinin ortaya çıkarmadığını söyledi.

Özel, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi 'kemer sıkalım' diyorsunuz. Emekliler emekçiler, çiftçi ve esnaf kemer sıkacak. Senin yandaşlar, bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok. Gittik dedik ki 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret olmalı. Emekliler 10 bin lira ile geçinemezler dedik. Önce bir asgari ücret yapın. Biz gelince, iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız. Asgari ücret açlık sınırının da altında. Dün Sayın Karatepe'nin 'Bir değişiklik iradesi görmüyorum' dediği mesele asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine ilişkin şüphemizdir. Sorduk, bu konuda bir netlik yok. Çok açık söylüyoruz; emekli maaşını asgari ücret yapmadan asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapın."

Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

Özgür Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulundu.

Özel, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorusu üzerine, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmış. Erkan Bey'den sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Konuşmada, MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum." dedi.