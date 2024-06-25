BIST 10.727
DOLAR 32,96
EURO 35,32
ALTIN 2.464,09

Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

|
Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

Geri sayım başladı. Maaş zamları haziran enflasyonu ile birlikte 3 Temmuz'da belli olacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte son tahminler...

Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.
 

114
Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

214
Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

NTV'de yer alan habere göre bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

314
Memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, bomba tahmin

HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

414