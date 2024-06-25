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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas insanların kalbine kök salmış

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas insanların kalbine kök salmış

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın “imkansız” olduğunu belirterek, alternatif bir fikrin gerekli olduğunu savundu.

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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın “imkansız” olduğunu belirterek, alternatif bir fikrin gerekli olduğunu savundu.

Hanegbi, bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"HAMAS'I FİKİR OLARAK ORTADAN KALDIRMAK İMKANSIZ"

İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin "aleyhine işlediğini" belirtti.

Hanegbi, "Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız." ifadelerine yer verdiği konuşmasında, Hamas’a alternatif bir fikrin oluşturulması gerektiğini iddia etti.

"İNSANLARIN KALBİNE KÖK SALMIŞ"

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran’daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." demişti.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savunmuştu.

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