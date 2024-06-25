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İdama mahkum edildi: 47 yıl sonra masum çıktı

İdama mahkum edildi: 47 yıl sonra masum çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde 21 yaşında cinayet suçundan idam cezası alan Kerry Max Cook, 47 yılın ardından aklandı.

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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kerry Max Cook, 1977 yılında 21 yaşındayken Linda Jo Edwards cinayetinden idam cezasına çarptırıldı. Suçlamaları hiçbir zaman kabul etmeyen Cook 1978’deki ilk duruşmada idama mahkum edildi.

Baş tanığın iftira attığını kabul etmesi üzerine temyizde bozulan ilk karardan sonra 1992'de ikinci bir duruşma gerçekleşti. Tekrar suçlu bulunan adam hakkında hükme varılmadı.

Cook 1994 yılında üçüncü duruşmada ölüm cezasına çarptırıldı.

Her seferinde suçsuz olduğunu söyleyen adamı 1996’da yapılan DNA testi sonuçları haklı çıkardı. Edwards’ın iç çamaşırından alınan DNA izleri Cook ile uyuşmadı. DNA Edwards’ın o zamanki evli sevgilisi James Mayfield ile eşleşti.

1999'daki dördüncü duruşmadan önce eyalet Cook'a cinayet için bir savunma anlaşması teklif etti. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yattığı sürenin karşılığını alarak serbest bırakıldı.

Hapiste geçirdiği süre boyunca diğer mahkumlar tarafından bıçaklanan ve Cinsel saldırılara uğrayan 68 yaşındaki adam kendini idam cezası karşıtı bir aktivist olmaya adadı. Cook, ABD’de 1973’ten bu yana yanlış yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra aklanan 199’uncu kişi oldu.

ABD
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