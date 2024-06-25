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İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu

İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu

İsrail'in alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı evli ve küçük bir kızı olan 30 yaşındaki Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu.

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Gazzeli genç Bedir Dahlan'ın İsrail hapishanelerinde bir ay geçirdikten sonra maruz kaldığı işkencenin etkilerini açıkça gösteren video ve fotoğrafları sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

İsrail ordusu perşembe günü, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kissufim (el-Karara) askeri geçidi üzerinden Gazze Şeridi'nden 33 kişilik tutuklu grubundan Dahlan'ı serbest bıraktı.

Videoda, 30 yaşındaki Bedir Dahlan, çıkık gözleri, zayıf vücudu, yüzünde ve ellerinde işkence gördüğünü gösteren çok sayıda yara ile şok olmuş ve şaşkın görünüyor.

İsrail'in alıkoyduktan bir ay sonra serbest bıraktığı ve maruz kaldığı işkenceler sonucunda ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayan Gazzeli Bedir Dahlan, ailesi ile sığındıkları çadırda yaşamına devam etmeye çalışıyor.

Bedir'in eşi Emane Basim Sabri Dahlan, Bedir'in daha önce hiçbir sağlık sorunu yokken İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kaldıktan sonra durumunun kötüleştiğini, yemeden içmeden kesildiğini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenmediğini ifade etti. Filistinli kadın, eşinin tekrar eskisi gibi kızıyla ilgilenmesini ve diğer insanlar gibi eşiyle güzel bir hayat yaşayabileyi temenni ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde bir ay esir kalan Gazzeli Bedir Dahlan, hapishanede bacaklarına elektrik verilerek yakmak suretiyle işkenceye maruz kaldığını anlattı.

Bedir'in babası Muhammed Ali Dahlan, Han Yunus’tan Refah’a sonra Han Yunus’un Mevasi bölgesine göç ettiklerini, orada bulundukları sırada Bedir'in alışveriş yapmak için dışarı çıkıp bir daha geri gelmediğini, kendisinden yaklaşık 1 ay sonra İsrail hapishanesinde olduğuna dair haber aldıklarını söyledi. Geri döndüğünde oğlunun tanınmaz halde olduğunu anlatan Muhammed, Bedir'in vücudunda işkence izleri olduğunu, psikolojik olarak çöktüğünü, eski Bedir'den eser kalmadığını ifade etti. Baba Muhammed Ali Dahlan oğlunun bir an önce tedavi edilmesini istediğini dile getirdi.

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