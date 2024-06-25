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Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla rekor kırdı

Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla rekor kırdı

Bayraktar TB3, Keşan'da başarıyla gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde yerli motor ile 36 bin 310 feet irtifaya çıktı. Milli SİHA'mız, TEI tarafından geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren milli SİHA, başarısını bir adım daha ileriye götürerek kendisine ait en yüksek irtifaya çıktı.

YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

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