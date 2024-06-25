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Montella, Arda Güler olayının iç yüzünü anlattı

Montella, Arda Güler olayının iç yüzünü anlattı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Arda uzun süre alabilecek durumda değil" dedi.

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AMilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncuların benim düşüncelerimi benimsemesini istiyorum." diyerek konuşmasına başlayan Montella, "Takımda 12-13 senedir olan oyuncuların, en iyi takım olduğunu söylüyor. Adil olmayan eleştirileri var. Biz tek vücut olduk, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Başka sonuçlara bel bağlamış değiliz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Oyuncularımızı destekleme zamanı. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım, işimizin bir parçası. Başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"ARDA UZUN SÜRE ALABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

"Yarın önemli bir fırsatımız var. Pozitif durumdayız. Gerçek taraftarımız bizimle olacaktır ve ilk düdükten itibaren bizi destekleyecektir. Eleştirenlere söylemek istediğim başka milli takım yok.

Bu oyuncular son zamanlarda yüzümüzü güldürdü. Çocukların bu desteğe ihtiyacı var. Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı ona ben karar vermedim, doktorlar karar verdi. Ertesi gün ve malum video internette ortaya çıktı. Arda belli bir süreden sonra depara çıkamayacağını doktorlarla tespit ettik. Dolayısıyla Arda belli bir egzersiz seviyesinin üstüne çıkamayacaktı. Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor. Arda son maçta ilk 11'de çıkmadı ve olanları görüyorsunuz.

 Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var."

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