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Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı 'aşırı açlık'la karşı karşıya

Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı 'aşırı açlık'la karşı karşıya

Gazze Şeridi'nde yüksek kıtlık riski devam ediyor. BM’nin yayınladığı rapora göre nüfusun yüzde 96'sı yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze Şeridi'nde yüksek kıtlık riskinin devam ettiği ve nüfusun yüzde 96'sının Eylül 2024'e kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde gıda güvenliğiyle ilgili duruma dair ilerleyen günlerde açıklanması beklenen rapordan bazı önemli detaylar IPC'nin internet sitesinde paylaşıldı.

İnternet sitesindeki bilgilerde Gazze'de yüksek kıtlık riskinin devam ettiği vurgulandı. Gazze halkının yaklaşık yüzde 96'sını oluşturan 2,15 milyon kişinin Eylül 2024'e kadar aşırı açlık anlamına gelen "yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" olduğu kaydedildi.

Bütün Gazze Şeridi'nin IPC'de 4. aşama olan "acil durum" kapsamında sınıflandırıldığı belirtildi.

BM'nin merkezi Roma'da bulunan Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada da IPC raporunda belirtilen verilerin, Gazze'nin tüm bölgelerine sürekli erişimin kritik önemini gösterdiği ifade edildi.

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