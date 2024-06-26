İngiltere'ye liderlik için 1 puan yetti!

EURO 2024 C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. Slovenya, hiç galibiyet almadan 3 beraberlikle grubunu 3. sırada tamamlayarak üst tura yükselirken, İngiltere ise lider olarak son 16 turuna yükseldi.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.
41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.
90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.
Slovenya galibiyetsiz üst turda
Slovenya, C Grubu'nda hiç galibiyet alamadan üst tura yükseldi.
Grubunu 3. sırada tamamlayan Slovenya, oynadığı 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
Maçın adamı Cerin
Müsabakanın en iyi oyuncusu Slovenya'dan Adam Cerin seçildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği mücadeleyle takdir topladı.