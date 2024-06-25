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Silivri'de 50 dönüm alanı etkileyen anız yangını söndürüldü

Silivri'de 50 dönüm alanı etkileyen anız yangını söndürüldü

İstanbul Silivri'de çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

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Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında anız yangını çıktı.

Yaklaşık 50 dönümlük alanı etkileyen yangın, ekili buğday tarlasına ve ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra helikopterle de müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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