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Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüşerek, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi. Erdoğan, Slovenya'nın Filistin'i tanıma kararını tebrik ederek, bu adımın bölgesel barışa katkı sağlayacağını belirtti ve Slovenya'nın milli gününü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Slovenya'nın, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik eden Erdoğan, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.

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