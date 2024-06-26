Japonya açıkladı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin açık bir şekilde balistik füze fırlattığını bildirdi. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sularda düştüğü belirtildi. Pyongyang yönetimi daha önce de bölgedeki gerginlikler çerçevesinde benzer füze denemeleri gerçekleştirmişti.

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Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisinden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.