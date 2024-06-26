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WikiLeaks'in kurucusu Assange, 'casusluk suçunu' kabul etti

WikiLeaks'in kurucusu Assange, 'casusluk suçunu' kabul etti

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

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Assange'ın duruşması, Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yapıldı.

Bölge hakimi Ramona Manglona'nın bazı sorularını yanıtlayan Assange, ABD ile vardığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

Anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre, WikiLeaks kurucusunun 62 ay hapis cezasına çarptırılması ancak İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gitmesine izin verilmesi bekleniyor.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.

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