BIST 10.680
DOLAR 32,95
EURO 35,30
ALTIN 2.449,33
HABER /  DÜNYA

Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi vurdu

Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Abone ol

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e ait "MSC SARAH V" isimli gemiye saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Gemiye yönelik saldırının Arap Denizi'nde gerçekleştiğini aktaran Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle yaptıklarına işaret etti.

Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerine dikkati çekti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan tüm dünyaya çağrı: Acil ve kararlı adımlar atılmalı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan tüm dünyaya çağrı: Acil ve kararlı adımlar atılmalı
Japonya açıkladı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya açıkladı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Danimarka'yı son 16'ya sarı kartlar taşıdı!
Danimarka'yı son 16'ya sarı kartlar taşıdı!
İngiltere'ye liderlik için 1 puan yetti!
İngiltere'ye liderlik için 1 puan yetti!
İsrail'de 42 yedek asker, Gazze'de savaşmayı reddetti
İsrail'de 42 yedek asker, Gazze'de savaşmayı reddetti
Bakanlık açıkladı! İYİ Partili vekil hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlık açıkladı! İYİ Partili vekil hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Başbakanı ile görüştü
Silivri'de 50 dönüm alanı etkileyen anız yangını söndürüldü
Silivri'de 50 dönüm alanı etkileyen anız yangını söndürüldü
Avrupa Konseyi 5 yıl boyunca Berset'e emanet
Avrupa Konseyi 5 yıl boyunca Berset'e emanet
Dicle Elektrik'ten yangın açıklaması: Elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit
Dicle Elektrik'ten yangın açıklaması: Elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit
Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla rekor kırdı
Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla rekor kırdı
Fransa EURO 2024'te son 16'da!
Fransa EURO 2024'te son 16'da!