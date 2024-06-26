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AK Parti'de 7 il başkanı görevden alındı Cübbeli Ahmet faturayı o isme kesti

AK Parti'de 7 il başkanı görevden alındı Cübbeli Ahmet faturayı o isme kesti

AK Parti'de dün 7 il başkanı görevlerinden alındı yerlerine yeni isimler atandı. Değişimle ilgili değerlendirmede bulunan Cübbeli Ahmet, adayları belirleyenin Efkan Ala olduğunu belirterek, "Efkan Ala derhal hızlıca istifa etmelidir.' dedi.

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AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri yenilgisinin ardından 7 ilde değişime gitti. Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.

İl başkanlarının değişmesin ardından Cübbeli Ahmet'e AK Parti'deki değişim soruldu.

EKOL TV'deki programında Cübbeli Ahmet, AK Parti genel başkanvekili Efkan Ala'ya sert sözlerle yüklendi.

Cübbeli Ahmet, 'Bu adayları kim belirledi? Efkan Ala belirledi. Mağlubiyetin sorumlusu da odur. Efkan Ala derhal hızlıca istifa etmelidir.' dedi.

Yurt dışına çıkış harçlarına gelecek uçuk zamla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, gelen soru üzerine yurt dışını harcının kaldırılması gerektiğini belirtti.

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