İkinci Kobani davası: Eski HDP'li vekil Hüda Kaya tahliye edildi

İkinci Kobani davası olarak bilinen ve 2014'te Kobani'yi bahane ederek düzenlenen eylemlerden ötürü suçlanan 5 eski HDP milletvekilinin yargılanmasına başlandı. Duruşma ertelenirken eski HDP Milletvekili Hüda Kaya yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Kaya, haksızlığa uğradığını belirterek yıllardır hapis olan arkadaşlarının yanında 8 aylık cezaevi sürecinin lafının bile edilemeyeceğini söyledi.

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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.

Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti ve suç oluşturabilecek bir eyleminin bulunmadığını ifade etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.

Cezaevi önünde ilk açıklama

Cezaevinden tahliye edildikten sonra açıklama yapan Kaya, 8 ay tutuklu kaldığını hatırlatarak haksızlığa maruz kaldığını söyledi. Kaya ayrıca cezaevlerinde yıllardır kalan arkadaşlarının yanında kendi hapishane süresinin lafının bile edilemeyeceğini belirtti.

İddianame

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı kaydedildi.

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 ildeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği belirtilen iddianamede, ayrıca çok sayıda yaralama, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

İddianamede, olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları savunuldu.

Sanıklar, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanıyor.