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TBMM'nin tatili ertelendi

TBMM'nin tatili ertelendi

26 Haziran 2024, Ankara: Anayasa'ya göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sene farklı bir karar aldı. AKP'nin sunduğu ve kabul edilen teklife göre, TBMM gündemdeki kanun teklifleriyle ilgili görüşmeler tamamlanana kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün oylama gerçekleşti. CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin "orman yangınları" ve "Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangın felaketi" ile ilgili grup önerileri reddedilirken, AKP'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Bu sayede TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürecek.

Meclis, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" dedi

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