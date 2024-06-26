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Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?

Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?

Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışverişleri sonlandırdı.. Buna göre o şubelerde artık sadece kredi kartı-banka kartı ile ödeme yapılabilecek. Yeni uygulama sosyal medyada da gündem oldu, tartışmaları beraberinde getirdi.

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Bir zincir market Ankara’daki üç mağazasında nakit ödemeleri kaldırarak alışverişlerde sadece kartlı ödeme almaya başladı.

Uygulamanın başlayacağı 3 şubede "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" şeklinde pankartlar asıldı.

Yapılan yeni uygulama sosyal medyada da gündem oldu. Uygulamayı bazı vatandaşlar olumlu bulurken, duruma tepki gösterenler de oldu.

Peki nakit ödemeler tarih mi oluyor? Diğer zincir marketlerde de böyle bir uygulamaya gidilir mi? Kartlı ödeme uygulamasının avantajı ne?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Uygulamayı doğru bulduğunu belirten Bayram, "Zincir marketin yaptığı satışlarda bunu yüzde 100 faturalandırma yapması vergi kayıp kaçağını da engelleyecektir. Bununla birlikte diğer marketler ve iş yerleri de kredi kartına geçebilirse vergi tam olarak alınabilecektir diyebiliriz." dedi.

Diğer zincir marketler de geçebilir

Diğer zincir marketler böyle bir uygulama yapar mı sorusuna Bayram, "Yapılabilir, birden fazla şubesi olan zincir marketlerde fiş ya da fatura kesilememesi durumu söz konusu değil. Fiş ya da fatura kesiliyorsa vergi kayıp kaçağı da olmayacaktır. Marketlerin doğrudan bu uygulamaya geçmesi yerinde olacaktır diyebiliriz.” yanıtını verdi.

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