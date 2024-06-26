BIST 10.605
DOLAR 32,92
EURO 35,23
ALTIN 2.450,64
HABER /  GÜNCEL

İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Abone ol

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Koç Holding'in acı gününü yaşıyor.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Can Kıraç Koç Holding’de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği de yapmıştı.

Can Kıraç kimdir?

22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50’de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul’a dönerek holdingin Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başladı.


1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi’ne giren Kıraç, 1982’de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984’te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987’de de başkanı oldu.

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti’nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.


Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem’in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlanmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
Euro 2024'te günün programı
Euro 2024'te günün programı
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TBMM'nin tatili ertelendi
TBMM'nin tatili ertelendi
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
İsrailli askerlerden bir ilk! Savaşmayı reddettiler
İsrailli askerlerden bir ilk! Savaşmayı reddettiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt
Kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı! Uyuşturucu karteli çökertildi
Kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı! Uyuşturucu karteli çökertildi