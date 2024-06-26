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AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olduğu İstanbul ve yurt genelinde orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma olasılığının başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde riskli seviyelerde bulunduğu belirtildi.

İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 arasında, sıcağın zararlı etkilerinden korunmak için kapalı alanlarda kalınması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle kentte çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, sıcaklıkların nemle birlikte 28 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

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