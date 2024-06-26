AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Eski bakan ve bürokrat Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı'ydı.

Abone ol

AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Yaşar Yakış kimdir?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atandı. Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlendi.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlendi.

1988 yılında Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.