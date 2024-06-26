Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP'den İsrail destekçisi Caterpillar'a kötü haber

Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, ABD merkezli Caterpillar'ın "buldozerlerin insan haklarına aykırı kullanılması riski nedeni" ile şirkete yatırım yapmayacağını duyurdu.

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KLP tarafından yapılan açıklamada, "KLP ve KLP Fonları (KLP), ABD'li şirketin Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukukun çiğnenmesine katkıda bulunabileceği riski nedeniyle Caterpillar Inc'i yatırım portföylerinden çıkarma kararı aldı." ifadesi yer aldı.

Noverçli fonun çevre, sosyal, yönetişimden sorumlu Başkanı Kiran Aziz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Caterpillar'in uzun bir süredir, İsrail yerleşimlerinin önünü açmak amacıyla Filistinlilerin evlerini ve altyapılarını yıkmak için kullanılan buldozerler ve diğer ekipmanları tedarik ettiğini belirterek, şirketin ekipmanlarının İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 7 Ekim'den beri Gazze'de yürüttüğü savaşta bağlantılı olarak kullanıldığının da iddia edildiğini ifade etti.

Aziz, KLP'nin birkaç ay boyunca Caterpillar ile diyalog içinde olduğunu aktararak, "Şirket bize bu konuda herhangi bir şey yaptığına dair güvence veremediği için şirketi yatırım dışında bırakmaya karar verdik." dedi.

Aziz, "Caterpillar KLP ile diyalog konusunda istekli olduğunu göstermiş olsa da şirketin yanıtları, savaş veya çatışma durumlarında bireylerin haklarının ihlal edilmesi veya uluslararası hukukun ihlal edilmesi riskini gerçekten azaltma kabiliyetine inandırıcı kanıtlar sunmadı. Şirket bize bu konuda herhangi bir şey yaptığına dair güvence veremiyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan açıklamada, KLP'nin, 17 Haziran'da hisselerini elden çıkarma kararı almadan önce Caterpillar'da 728 milyon Norveç kronu (yaklaşık 70 milyon dolar) değerinde hisseye sahip olduğu yer aldı.

Norveçli fon, 2021'de İsrail, Avrupa ve ABD merkezli toplam 16 şirketi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle bağlantıları nedeniyle portföyünden çıkarmıştı.