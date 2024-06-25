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POLİTİKA

Erdoğan 7 il başkanını değiştirdi 47 yıl sonra CHP'ye geçen il de listede

AK Parti'de yerel seçim mağlubiyetinin ardından değişim süreci başladı, AK Parti'de 7 il başkanı değişti yerlerine yeni isimler atandı. Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'de değişim sürecinin başladığını kongreye doğru MYK ve MKYK'da değişimin olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP MYK toplantısında alınan kararla 7 il başkanı değişti

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtildi.

O iller arasında CHP'nin 47 yıl sonra belediye başkanlığını kazandığı Adıyaman da yer aldı. 

Sinan Burhan: Değişim sürecek

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 programında değişen AK Parti il başkanlarıyla ilgili kulis aktardı.

Burhan, "Sanıyorum o değişim süreci AK Parti’de başladı. Bugün Gaziantep, Afyon, Adıyaman, Kastamonu bu 5 ilin İl Başkanı değişti. AK Parti'de bundan sonraki süreçte il başkanlarının değişeceğini göreceğiz. İl başkanları ilçe başkanları değişecek. Kongreye doğru MYK ve MKYK üyelerinin de değişeceğini göreceğiz." dedi.

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