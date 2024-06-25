Diyarbakır Bağlar'da bayramda parke taşı döşettirdiler! Cem Küçük nedenini açıkladı

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, belediyenin basın biriminde çalışan 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay'a mobbing uyguladı. sosyal medya hesabından görüntüleri paylayan Cem Küçük, "Sebebi ise Azbay’ın Türk bayrağı paylaşımları, Filistin hassasiyeti ve TRT Kurdi'de program yapması." dedi.

Diyarbakır Bağlar'da 30 yıldır gazetecilik yapan TRT Kurdi'de spor programı yorumcusu olan Saffet Azbay, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü emrine sürgün edilerek parke taşı işinde görevlendirildi.

Uzun yıllar yazdığı yazılar, yaptığı haberler ve televizyon programlarıyla bilinen Azbay, şimdi Diyarbakır’ın 40 dereceyi aşan sıcağında sokaklarda parke taşı temizliyor ve döşüyor.

Görüntüleri paylaşan gazeteci Cem Küçük, "Dem Partili Bağlar Belediye Eşbaşkanı Leyla Ayaz, Saffet Azbay kardeşimize her türlü zulmü yapıyor. Sebebi ise Azbay’ın Türk bayrağı paylaşımları, Filistin hassasiyeti ve TRT Kurdi'de program yapması. 80 günlük izin hakkını kullandırtmamışlar. Bayramda bile 9 günlük yasal izne rağmen parke taşında çalıştırmışlar." ifadelerine yer verdi.

Küçük, ayrıca Azbay'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Bugünler de elbette geçecek. Zalim zulmüyle anılacak, mazlum izzetiyle yaşayacak. Biz gururluyuz. Kalem tutan ellere bunu layık görenler utansın." yorumunu da paylaştı.