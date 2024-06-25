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MAGAZİN

Beren Saat'i görüntüleyen muhabir 'ben bu Beren'i yerim' dedi, kanal harekete geçti

Eşi Kenan Doğulu ile tekne tatili yapan Beren Saati görüntüleyen basın mensuplarından bir muhabir ''Ben bu Beren'i yerim'' diyerek ağızları açık bıraktı. Tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yapan kanal, görüntü ve personellerle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti Bodrum'da tatile çıktı. Teknede tatil yapan Saat, önceki gün denize girerken görüntülendi. Güzel oyuncuyu görüntüleyen basın mensuplarından bir muhabirin sözleri tepki çekince açıklama gecikmedi.

Ekol TV'de yayınlanan görüntüde denize giren Beren Saat'i gören bir muhabirin "Ben Beren'i yerim" dediği duyuluyor. Görüntülerin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi.

Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan kanal, şu ifadeleri kullandı: "22.06. 2024 tarihinde EKOL TV'de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılmaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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