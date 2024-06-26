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FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasının kilit isimlerinden eski emniyet müdürü Turgay Karagöz, yemin ederek ABD vatandaşı oldu, Jozef Turgay adını aldı. Karagöz, yemin töreninden görüntü paylaştı.

Firari FETÖ'cü cü, eski, emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD’de yapılan bir törenle ABD vatandaşlığına geçti.

FETÖ’nün youtuberliğini yapan Cevheri Güven ile birlikte sahte belgeler üzerinden Türkiye’de algı çalışmaları yürüten Turgay Karagöz, ABD vatandaşlığına geçerek Jozef Turgay adını aldı.

Karagöz, ABD vatandaşı olduğu anları büyük bir mutluluk içinde olduğu görüntüleri paylaştı.

Karagöz, ABD vatandaşı olmak için şu yemini etti: “Devletim ve halkım tarafından inancım nedeniyle dışlanıp sığındığım bu topraklarda sadece anlayış buldum. İnancımı hiç çekinmeden ifade edip yaşayabildim. Kendimi ve Rabbimi buldum. Yaralarıma iyi gelen bu topraklara bugün vatandaşlık bağıyla da bağlandım.”

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