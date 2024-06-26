Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır." dedi. "İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz" diyen Erdoğan, Özgür Özel'in 'suç ortağı' açıklamasına da yanıt verdi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır." dedi.

Cumhur İttifakı ve siyasette normalleşme sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, CHP ile ittifak tartışmalarına nokta koydu. Erdoğan, "İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz." diye konuştu. Erdoğan, Özgür Özel'in "suç ortağı" açıklamasına ise şöyle cevap verdi:



Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Diyaloğa şans tanıma arzumuz, Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz.



Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar.