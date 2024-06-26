BIST 10.589
DOLAR 32,91
EURO 35,19
ALTIN 2.449,94
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır." dedi. "İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz" diyen Erdoğan, Özgür Özel'in 'suç ortağı' açıklamasına da yanıt verdi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.  Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır." dedi.

Cumhur İttifakı ve siyasette normalleşme sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, CHP ile ittifak tartışmalarına nokta koydu. Erdoğan, "İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz." diye konuştu. Erdoğan, Özgür Özel'in "suç ortağı" açıklamasına ise şöyle cevap verdi:


Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın. Diyaloğa şans tanıma arzumuz, Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz.


Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum
TBMM karıştı, küfürler havada uçuştu! Ensarioğlu ile Beştaş arasında 'şerefsiz' kavgası
TBMM karıştı, küfürler havada uçuştu! Ensarioğlu ile Beştaş arasında 'şerefsiz' kavgası
İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu
İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu
Diyarbakır Bağlar'da bayramda parke taşı döşettirdiler! Cem Küçük nedenini açıkladı
Diyarbakır Bağlar'da bayramda parke taşı döşettirdiler! Cem Küçük nedenini açıkladı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun çakarlı araç kullanması gündem oldu
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun çakarlı araç kullanması gündem oldu
Beren Saat'i görüntüleyen muhabir 'ben bu Beren'i yerim' dedi, kanal harekete geçti
Beren Saat'i görüntüleyen muhabir 'ben bu Beren'i yerim' dedi, kanal harekete geçti