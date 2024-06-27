BIST 10.563
DOLAR 32,90
EURO 35,30
ALTIN 2.443,38
GÜNCEL

Gol sevincine vergi geldi! Dur gitme Özgür Özel Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya, son videosunda tartışılan vergi paketi taslağına göndermede bulundu.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Nahya, bu defa hükümetin yakında açıklaması beklenen vergi paketini parodileştirdi.

Videoda A Milli Takımı'nın futbol maçını anlatan Erdoğan ile Özel, seçim sonuçları ve ekonomi üzerinden birbirlerine mesaj verdi,

Özel, gol sevincinden sonra para çıkarıp veren Erdoğan'a parayı sordu. Erdoğan'ın "çok sevindik ya Mehmet vergi istiyor" sözlerine sinirlenen Özel, bulunduğu yeri terketti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Azerbaycan'da Cen Tosun'un golü böyle kutlandı
Azerbaycan'da Cen Tosun'un golü böyle kutlandı
Bursa'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta durdurulan ticari araçta uyuşturucu bulundu
Muş'ta durdurulan ticari araçta uyuşturucu bulundu
Diyarbakır'da yeni bir felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da yeni bir felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın kontrol altına alındı
Copa Amerika'da hakem bayıldı
Copa Amerika'da hakem bayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Ben mi rüyadayım? Bu ojeler ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Ben mi rüyadayım? Bu ojeler ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı