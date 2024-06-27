Gol sevincine vergi geldi! Dur gitme Özgür Özel Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya, son videosunda tartışılan vergi paketi taslağına göndermede bulundu.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Nahya, bu defa hükümetin yakında açıklaması beklenen vergi paketini parodileştirdi.

Videoda A Milli Takımı'nın futbol maçını anlatan Erdoğan ile Özel, seçim sonuçları ve ekonomi üzerinden birbirlerine mesaj verdi,

Özel, gol sevincinden sonra para çıkarıp veren Erdoğan'a parayı sordu. Erdoğan'ın "çok sevindik ya Mehmet vergi istiyor" sözlerine sinirlenen Özel, bulunduğu yeri terketti.