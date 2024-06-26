BIST 10.487
DOLAR 32,85
EURO 35,12
ALTIN 2.427,25
GÜNCEL

Muş'ta durdurulan ticari araçta uyuşturucu bulundu

Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki, 2 kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da yeni bir felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da yeni bir felaketin eşiğinden dönüldü! Yangın kontrol altına alındı
Copa Amerika'da hakem bayıldı
Copa Amerika'da hakem bayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Ben mi rüyadayım? Bu ojeler ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Ben mi rüyadayım? Bu ojeler ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
FETÖ'cü firari emniyet müdürü Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçişini böyle kutladı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum
TBMM karıştı, küfürler havada uçuştu! Ensarioğlu ile Beştaş arasında 'şerefsiz' kavgası
TBMM karıştı, küfürler havada uçuştu! Ensarioğlu ile Beştaş arasında 'şerefsiz' kavgası