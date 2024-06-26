Muş'ta durdurulan ticari araçta uyuşturucu bulundu
Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki, 2 kişi gözaltına alındı.