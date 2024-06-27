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Ronaldo hayatının şokunu yaşadı üzerine taraftar uçtu inanılmaz anlar kamerada

EURO 2024'te son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz, Gürcistan'a 2-0 mağlup oldu. Cristiano Ronaldo futbolcu, devre arasında soyunma odası tüneline girmek üzereyken ise hayatının şokunu yaşadı.

Türkiye'nin de bulunduğu EURO 2024 F Grubu'nda son hafta maçları dün gece tamamlandı. A Millî Takım, Çekya'yı 2-1 devirerek son 16 turuna kalırken Gürcistan da Portekiz'i 2-0 ile geçti.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın devre arasında soyunma odası tüneline girmek üzereyken hayatının şokunu yaşadı. =

Tribünden bir taraftar, yıldız futbolcuya doğru adeta uçtu. Güvenlik güçleri, Ronaldo'yu korurken söz konusu taraftar, boşluğa düştü.

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