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AK PARTİ

3 bakan istifa etti iddiası kulisleri salladı Cem Küçük görüştü: Kesin ayrılıyor

Cem Küçük, Fahrettin Koca ile görüştüğünü, kesin olarak görevden ayrılacağını söyledi. Küçük, aynı zamanda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değil birden fazla bakanı değiştireceğini" belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Koca'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği kulislere yansıdı.

Söz konusu iddialar sonrası Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca ile konuştuğunu söyleyen Küçük, kabinede değişimin kesin olduğunu söyledi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük şunları kaydetti:

"Kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili bazı notlarım var. İki bakanımızla hem Fahrettin Koca hem de Ömer Bolat ile konuştum. Kabine değişikliğinde başka bakanların da ismi geçiyor.

Fahrettin Koca'ya istifa meselesini sordum, yalanlamadı. Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa ya bu akşam ya da önümüzdeki hafta bakanlıktan ayrılacak. Yerine de Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci gelecek. En güçlü aday olarak Şuayip Birinci gözüküyor.

Ömer Bolat ile de konuştum. Ömer Bey herkesin yakında tanıdığı bir isim. Kıbrıs'taydı bugün. Bakan Bolat, "Böyle bir şey yok. Görevden affımı istemedim. Sağlık sorumlarım var demedim. Bu haberler doğru değil" dedi. 

Diğer bakanlarla ilgili bir duyum almadım. Kesin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınacağı yönünde. Bir kabine değişikliği olacağı kesin. Bu akşama yetişmediği söylendi. Salı veya çarşambaya kaldığı söyleniyor. Erdoğan'ın bir değil birkaç bakanı değiştireceği gelen haberler arasında. Ama belli olmaz."

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