Mehmet Özhaseki 'Denizler Halkındır' projesini tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak "Denizler Halkındır", "Mapa Şamandıra" ve "Depozito Bilgi Sistemi" projelerini açıkladı; bu projelerle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine çözüm üreterek çevreyi koruyacaklarını ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacaklarını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan çevre projelerini “Çevre Projeleri Medya Buluşması”nda açıkladı. Bakan Özhaseki, programda ilk etapta hayata geçirilecek “Denizler Halkındır Projesi”, “Mapa Şamandıra Projesi” ve “Depozito Bilgi Sistemi”nin detaylarını paylaştı. Konuşmasının başında deprem bölgesinde yürütülen ihya faaliyetlerini, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir küresel çevre hareketi haline gelen Sıfır Atık hareketinin çıktılarını anlatan Bakan Özhaseki, iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini kaydetti. Bakan Mehmet Özhaseki, “İklim değişikliğinin ülkemizde meydana getirmiş olduğu olumsuz etkiler karşısında çözüm üretmek, çevremizi korumak ve ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde taşımak için yürüttüğümüz çevre projelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.” dedi.

Denizler halkındır: Bakanlık olarak tarafız, halkımızın yanındayız

Hayata geçirilen ilk projelerden birinin “Denizler Halkındır Projesi” olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere rahat ulaşması ve kıyılarda inşa edilen kaçak yapılarla mücadele için yeni bir adım attık. Anayasa’mızın 43’üncü maddesi gereğince, valiliklerimize bir genelge gönderdik ve ‘Kıyılar devlet tasarrufundadır.’ dedik. Bu işi valilikler eliyle sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızı sürecin aktif bir paydaşı kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı kurduk ve buraya gelen ihbarları değerlendiriyoruz.” diye konuştu. Kıyı şeridi olan 28 ilde en az bir halk plajını açarak vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Hedefimiz, Bakanlık olarak bir yıl içerisinde 100 halk plajı açmak. Biz, Bakanlık olarak tarafız, halkımızın yanındayız. Halk plajlarıyla öne çıkan bir Türkiye’Deniz. Her vatandaşımızın rahatça kıyıya erişebildiği bir Türkiye’Deniz.” açıklamasını yaptı.

Denizlerimize ve kıyılarımıza yeni bir soluk: Mapa şamandıra projesi

Denizlere ve kıyılara yeni bir soluk kazandıracak Mapa Şamandıra Projesi ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, “Kıyısı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm sahillerimizi, koylarımızı teknelerin verdiği zararlardan korumak adına ‘Mapa Şamandıra Projesi’ni başlatıyoruz. Göcek Koyu, pilot bölge seçildi. Fethiye-Göcek Bölgesi’nde 700 adet mapa-şamandıra yerleştireceğiz. Mobil bir uygulama geliştirdik. Yatlar, bu uygulamadan alacakları randevulara göre, planlı bir şekilde koylara yaklaşacak. Artık bu yatlar, tekneler atıklarını da denizlere keyfi şekilde boşaltamayacaklar. 12 kişiden az tekneler 15 günde bir, 12 kişiden fazla olanlar 10 günde bir atıklarını belirlenen yerlere verecekler.” dedi. 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla sistemin Göcek Koyu’nda başlayıp, tüm koylarda yaygınlaştırılacağını söyleyen Bakan Özhaseki, “İnşallah 2026 itibarıyla tüm korunan alanlarımızı teminat altına alacağız. Biz ekosistemin ve denizlerin korunduğu, deniz canlılarının yaşadığı bir Türkiye’Deniz. Yeşil Vatan’ımızın ve Mavi Vatan’ımızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Gelecek nesillere tertemiz deniz, tertemiz çevre bırakacağız.” dedi.

Sıfır Atık’ta yeni bir adım: Depozito yönetim sistemi

Üçüncü projenin, Depozito Yönetim Sistemi olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, “Vatandaşlarımızın bizden talepleri olmuştu. ‘Biz geri dönüşebilir atıkları topluyoruz ama doğrudan ve sürekli iade edebileceğimiz bir nokta her zaman bulamıyoruz.’ demişlerdi. Biz de bu çağrıya sessiz kalmadık. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk etapta 0,1-3 litre arasında pet, cam ve alüminyum ambalajlı içecekleri iade sisteminin kapsamına alıyoruz. Çünkü her yıl ülkemizde, bu kapsama giren 20 milyar tek kullanımlık ambalaj üretiliyor. Biz bunları çöp sahalarında kaybetmek yerine ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu projemiz; Türkiye Çevre Ajansı’mızın koordinasyonunda ilerleyecek.” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Depozito İade Sistemi’nin işleyişini anlattı

Depozito İade Sistemi’nin işleyişini de paylaşan Bakan Özhaseki, “Vatandaşımız, çam, plastik ve metal içecek kutularını bizim koyduğumuz yerdeki makineye atacak. Telefon vasıtasıyla e-cüzdana bunun bedeli işlenmiş olacak. Emlak Katılım Bankası bununla ilgili görevli. Bunun dışında akıllı telefon kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlarımızı da düşündük. Onlar da iade ettikleri ürünlerin depozito ücretlerini fiş olarak alacaklar. En önemli kazancımız, sokaklarımızı ve denizlerimizi kirlilikten kurtarmış olacağız. Toplanacak malzemeden yıllık 120 milyon Euro geri kazanım geliri, geri kazanılmış ürünlerin tekrar üretimde kullanılmasından dolayı yıllık 250 milyon Euro ham maddeden tasarruf sağlanacak. Toplam 520 milyon Euro bir kazanım olacak.” bilgilendirmesini yaptı.

“En büyük destekçimiz, vatandaşlarımız”

Depozito Yönetim Sistemini, Türkiye Çevre Ajansı öncülüğünde yürüteceklerini söyleyen Bakan Özhaseki, “2025 yılı ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak ulusal depozito uygulamasını başlatmayı hedefliyoruz. 3 yıl içerisinde 30 bin depozito makinası kurmayı planlıyoruz. İnsanların en yoğun olduğu yerlere; üniversitelere, belediyelere, marketlere, millet bahçelerine, otellere yerleştireceğiz. En büyük destekçimiz, vatandaşlarımız.” açıklamasını yaptı.