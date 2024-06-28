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'Görüntüler Hindistan değil, Kahramanmaraş’tan' denildi sokakta meyan kökü satışı gündem oldu

Kahramanmaraş'ta Meyan kökü şerbetinin sokakta satılmasıyla ilgili görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kahramanmaraş'ta Meyan kökü şerbetinin hijyenik olmayan şartlarda sokakta satılması eleştiri konusu oldu.

Görüntüler sonrası sosyal medyada kimi kullanıcılar, Türkiye'nin her geçen gün ortadoğu ülkesine daha fazla benzediğini savundu.

Kimileri de görüntüleri mülteci sorununa bağlayarak demografinin ve kültürün tehlikede olduğunu belirtti. 

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