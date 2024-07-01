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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği olaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye sokulmak isteniyor. Buna izin verilmemeli. Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Muhalefetin aklı selim sahibi aktörlerinden eski Türkiye'nin kötü hatıralarını tekrar canlandıran sahnelerin önüne geçilmesi noktasında daha çok çaba bekliyoruz.

-Aynı şekilde birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını; savaşlar ve terör sebebiyle vatanını terk etmiş sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır

-Toplumda yabancı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri, muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, arabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

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