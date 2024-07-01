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TRT Spor'da canlı yayın kazası! Skandal muhabbet: "Gece 2'ye kadar pompa"

TRT Spor canlı yayınında duyulan ilginç diyalog sosyal medyanın gündemine yerleşti. Almanya'dan canlı yayına bağlanan muhabirlerin konuştuğu sırada arka plandan gelen sesler şaşkınlık yarattı. Rejiden olduğu tahmin edilen iki işi arasındaki skandal muhabbetin ardından kanal yönetimi harekete geçti.

EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'dan canlı yayın gerçekleştiren TRT Spor ekranlarında ilginç anlar yaşandı. Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon canlı yayında son gelişmeleri aktarırken, arka planda gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir muhabbet duyuldu.

Rejide yaşandığı tahmin edilen canlı yayın kazasında, iki kişi arasında skandal bir muhabbet döndü. Tüm bunlar yaşanırken, Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon durumdan habersiz şekilde kendi aralarında konuşmaya devam etti.

Söz konusu diyalog şöyle gelişti:

Tıraş olacak mısın?
Otele bir yerleşsek.
Gece 2’de yatacağına tıraş olsaydın ya.
Tabii gece 2'ye kadar pompa.

TRT Spor soruşturma başlattı

Olayın ardından TRT Spor harekete geçti. Kanal yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."

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