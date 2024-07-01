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Kiraz fiyatı tartışması! Sinan Burhan Ayaş'ta satılan kirazın fiyatını paylaştı, Şaban Sevinç'ten yanıt geldi

Gazeteciler Sinan Burhan ile Şaban Sevinç arasında TV100 canlı yayınında kiraz fiyatı tartışması yaşanmıştı. İkilinin tartışması sosyal medyadan da devam etti.

Sinan Burhan, Ayaş'ta kiraz satışı yapan bir kişiye, kirazın fiyatını sorduğu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Burhan paylaşımına şu notu düştü:

"Şaban Sevinç'le tv100’de kiraz fiyatı tartışması yapmıştık. Şaban Bey '150 tl kiraz' demişti. Bende 'sen lüks marketten alıyorsun' demiştim. İşte Ayaş’ta satılan kirazın fiyatı. Şaban Bey Ankara’da yaşıyorsun Ayaş’a gel."

Şaban Sevinç'ten de Burhan'a videolu cevap geldi. İstanbul Sarıyer'de bir işletmeye giden kişinin kiraz fiyatını sorduğu anları paylaşan Sevinç, "Buyur Sinan kardeş Kiraz, kilosu 225 lira! Bu iktidar milleti kiraza da hasret bıraktı ya yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

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