BIST 10.355
DOLAR 32,68
EURO 35,10
ALTIN 2.448,62
HABER /  EKONOMİ

Fitch, TÜPRAŞ'ın kredi notunu yükseltti

Fitch, TÜPRAŞ'ın kredi notunu yükseltti

Koç Holding'e bağlı TÜPRAŞ'ın kredi notu, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından "B+"dan "BB-"ya yükseltildi.

Abone ol

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notu "B+" den "BB-"ya çıkarıldı.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak belirlendi.

Fitch Ratings'in bu kararı, Tüpraş'ın finansal performansını ve geleceğe yönelik beklentilerini olumlu etkiledi. Şirket yetkilileri, "Kredi notumuzun yükseltilmesi, mali yapımızın sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini teyit etmektedir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı
Selvi'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ümit Özdağ'a bak Sinan Oğan'ı anla
Selvi'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ümit Özdağ'a bak Sinan Oğan'ı anla
CHP'den 10 maddelik açıklama! "Türk bayrağının yakılması kabul edilemez"
CHP'den 10 maddelik açıklama! "Türk bayrağının yakılması kabul edilemez"
Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama!
Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama!
Otogaza görülmemiş zam: Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli
Otogaza görülmemiş zam: Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli
Cüneyt Özdemir'den Hülya Avşar'a sert sözler! "Çağ dışı bir ahlak anlayışı..."
Cüneyt Özdemir'den Hülya Avşar'a sert sözler! "Çağ dışı bir ahlak anlayışı..."
Yeni Bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama
Kabine'deki görev değişikliğinin perde arkası! Dikkat çeken 5 saat detayı
Kabine'deki görev değişikliğinin perde arkası! Dikkat çeken 5 saat detayı
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Joe Biden ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump kararı için 'tehlikeli emsal' dedi
Joe Biden ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump kararı için 'tehlikeli emsal' dedi
Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü
Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü
Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı