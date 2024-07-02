Fitch, TÜPRAŞ'ın kredi notunu yükseltti

Koç Holding'e bağlı TÜPRAŞ'ın kredi notu, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından "B+"dan "BB-"ya yükseltildi.

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Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, TÜPRAŞ'ın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notu "B+" den "BB-"ya çıkarıldı.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak belirlendi.

Fitch Ratings'in bu kararı, Tüpraş'ın finansal performansını ve geleceğe yönelik beklentilerini olumlu etkiledi. Şirket yetkilileri, "Kredi notumuzun yükseltilmesi, mali yapımızın sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini teyit etmektedir" dedi.